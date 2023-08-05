Зеленський вважає, що найближчим часом Україну змушуватимуть починати переговори з РФ — NYT

На тлі мирного саміту щодо України, який триває в Саудівській Аравії, офіційний Київ наголосив, що припинення війни зараз стане "прелюдією до більшого насильства".

Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів.

Про це пише NYT.

"Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених", - сказав Зеленський своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.

Пріоритетом номер один, за його словами, є дати світові зрозуміти, що будь-яке завершення війни, яке залишить контроль Росії над значною частиною України, буде слугувати лише прелюдією до більшого насильства.

"Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України. Під час нього високопосадовці приблизно з 40 країн, за виключенням РФ, говоритимуть про варіанти припинення вторгнення Росії до України. Детальніше - читайте в статті.

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