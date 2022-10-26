Зеленський змінив склад РНБО: що сталося

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу РНБО нового голову Національного банку України Андрія Пишного.

Відповідний указ був опублікований на сайті Голови держави.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ПИШНОГО Андрія Григоровича – Голову Національного банку України", - йдеться в указі.

Також у документі зазначено, що президент виводить зі складу РНБО колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.

Пізніше Шевченко заявив, що він не переховується, а співпрацює зі слідством, перебуваючи в одній із країн ЄС.

САП очолив детектив НАБУ Олександр Клименко

Читайте також:

​Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.