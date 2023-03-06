Зеленський ввів Павлюка до складу Ставки: що про нього відомо

Відповідний указ оприлюднено у понеділок, 6 березня, на сайті президента.
Президент України Володимир Зеленський ввів генерала Олександра Павлюка, призначеного раніше першим заступником міністра оборони, до ставки Верховного головнокомандувача.
Указ опублікований на сайті глави держави.
"Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича – першого заступника міністра оборони України", — зазначається в документі.
Довідка:
Павлюк Олександр Олексійович народився 20 серпня 1970 року в місті Новоград-Волинський.
Освіта: 1991 року закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. 2004 року - Національну академію оборони України.
Кар'єра
- від серпня 1991 до серпня 1993 рр. — командир танкового взводу (47 гв. тд (позивний Редіс) 3-ї Загальновійськової Червонознаменної армії) м. Хілерслебен Західної групи військ, ФРН
- від серпня 1993 до вересеня 1997 рр. — командир танкової роти (30 тд) м. Новоград-Волинський на Житомирщині
- від вересня 1997 до листопада 1999 рр. — заступник начальника штабу танкового полку м. Новоград-Волинський на Житомирщині
- від листопада 1999 до серпеня 2003 рр. — командир танкового батальйону м. Новоград-Волинський на Житомирщині
- від березня 2005 до липня 2006 рр. — заступник командира бригади м. Новоград-Волинський на Житомирщині
- від липня 2006 до березня 2007 рр. — командир українських миротворчих військ в Косово. 10 квітня 2007 року передав повноваження підполковнику Євгену Чумаченку
- від березня 2007 до лютого 2009 рр. — заступник командира бригади м. Новоград-Волинський Житомирської області
- від лютого 2009 до вересня 2010 рр. — начальник штабу бригади м. Новоград-Волинський на Житомирщині
- від вересня 2010 до березня 2015 рр. — командир 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького, м. Яворів Львівської області
- 23 серпня 2015 року Олександру Павлюку було присвоєно військове звання генерал-майора
- від березня 2017 року до квітня 2020 року — командувач військ Оперативного командування "Захід"
- 23 серпня 2018 указом президента України № 242/2018 присвоєне військове звання генерал-лейтенанта
- від літа 2020 року - командувач підготовки командування Сухопутних Військ ЗС України
- від 28 липня 2021 року до 15 березня 2022 року — командувач об'єднаних сил
- 14 лютого 2023 року Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 6 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.
Читайте також: