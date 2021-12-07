Зеленський ввів у дію санкції проти власників авіакомпаній, якими Медведчук та Козак літали до Росії

Зеленський ввів у дію санкції проти власників авіакомпаній, якими Медведчук та Козак літали до Росії

Санції накладені на 3 роки.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти нових власників літаків, якими народні депутати від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук і Тарас Козак літали до Москви.

Відповідний указ №625 з'явився на сайті Офісу президента 7 грудня.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України Зеленський поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

До санкційного списку потрапили три компанії:

Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США); G200 203, LLC (штат Флорида, США); Cascade Holdings (Кайманові острови).

Варто зазначити, нових власників літаків пов’язують з компанією JET4U SRL. Саме ця компанія у лютому 2021 року потрапила під санкції через польоти до Росії та на тимчасово окуповані території України з порушенням законодавства. За інформацією ЗМІ, ця компанія належить нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Серед обмежувальних заходів - блокування активів компаній, обмеження на торгові операції, часткове або повне припинення польотів над територією України і ряд інших обмежень.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - додається в указі.

Нагадаємо, на початку листопада СБУ не пустила до України літак підсанкційного нардепа. Тоді ЗМІ писали, що йшлося про Козака.