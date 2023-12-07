Зеленський взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок (фото)

Президент Володимир Зеленський разом із представниками єврейського духовенства України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок з нагоди початку єврейського свята Ханука.

Про це пише пресслужба глави держави.

"Це свято – про перемогу сили духу. І це найголовніше. Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги", – сказав Зеленський.

Зеленський і представники єврейського духовенства запалили ханукальні свічки

На церемонії були присутні: голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер, заступник голови Ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман, головний рабин єврейської релігійної громади центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Ужгорода Менахем Мендель Вільгельм, головний рабин Житомира Шломо Вільгельм, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин синагоги Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович.

Зеленський і представники єврейського духовенства / Фото: Офіс президента України

Зеленський взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок

Нагадаємо, російський диктатор Путін назвав українського президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Зі свого боку головний рабин України Моше Реувен Асман відповів, що пишається президентом Зеленським.

Єврейська конфедерація відповіла на скандальну заяву Путіна. Там наголосили, що "Зеленський – лідер, який показав приклад мужності"

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