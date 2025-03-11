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Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про мінерали

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Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про мінерали

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Як передбачається, угода зміцнить економіку України та гарантує довгострокове процвітання й безпеку держави.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. 

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді (СА).  

"Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України", — йдеться у заяві, розміщеній на сайті президента України.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати перемовини для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

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