Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про мінерали

Як передбачається, угода зміцнить економіку України та гарантує довгострокове процвітання й безпеку держави.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді (СА).

"Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України", — йдеться у заяві, розміщеній на сайті президента України.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати перемовини для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.