Зеленський: Я не до кінця розумію, чи Путін дійсно живий

Москва дуже часто змінювала свою позицію щодо мирних перемовин з Україною. Як наслідок, на сьогодні склалася така ситуація, що взагалі незрозуміло, з ким говорити й про що.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час українського сніданку в Давосі.

"Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється… телевізійники зрозуміють - на хромакеї, десь він з'являється, я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - сказав він.

Водночас Зеленський нагадав про обіцянки Росії європейським партнерам.

"Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а на наступний день почати повномасштабне вторгнення в державу. Я просто не зовсім розумію, с ким ми маємо справу. Мирні перемовини? З ким?" - додав президент.

Він також сказав, що Україна три роки і навіть більше робила все, щоби звільнити свої території за допомогою дипломатії.

"Мирні переговори – це не мир", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Путін під час розмови телефоном з турецьким колегою Реджепом Ердоганом заявив, мовляв, РФ відкрита до діалогу щодо України. Втім, за його словами, Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Раніше керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

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