Зеленський їде до Німеччини, щоб виступити у Бундестазі – ЗМІ

Офіційного підтвердження візиту поки не було.

Президент України Володимир Зеленський прибуде у вівторок до Берліна, де відбудеться Конференція з відновлення України. Зокрема, український лідер виступить із промовою у Бундестазі.

Про це пише німецьке видання FAZ.

Хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна після початку війни, додають журналісти, він вперше виступить особисто в Бундестазі. Для цього депутатам доведеться зібратись на спеціальну сесію.

"Можливість виступити у вищому парламенті Німеччини стала б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною, а також висловлення нашої поваги до здобутків країни", – сказав голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер.

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