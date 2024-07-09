Зеленський з Вашингтону заявив, що "б'ється за більшу кількість ППО" для України – нове звернення

Увечері, 9 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Саміт НАТО

Зеленський записав звернення з Вашингтона, де сьогодні починається саміт НАТО.

"Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів", – сказав глава держави

Він наголосив, що програш російського терору потрібен не лише нашій державі – це потрібно, буквально кожному партнеру, усім народам.

Російські удари

Президент запевнив, що Україна відновить "Охматдит".

"З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо", – пообіцяв Зеленський

Також він завив про допомогу усім дітям та їхній сім’ям, хто постраждав внаслідок атаки РФ 8 липня.

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ВАЖЛИВЕ звернення Зеленського з Вашингтона

Важливе звернення Зеленського з Вашингтона!

Нагадаємо, станом на 17:00 вівторка відомо, що від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини. У лікарні "Охматдит" зокрема, загинули 2 дорослі людини.

Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих.

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