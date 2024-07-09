Зеленський з Вашингтону заявив, що "б'ється за більшу кількість ППО" для України – нове звернення

Президент запевнив, що Україна відновить "Охматдит", а постраждалі отримають усю необхідну допомогу.
Увечері, 9 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Саміт НАТО
Зеленський записав звернення з Вашингтона, де сьогодні починається саміт НАТО.
"Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів", – сказав глава держави
Він наголосив, що програш російського терору потрібен не лише нашій державі – це потрібно, буквально кожному партнеру, усім народам.
Російські удари
Президент запевнив, що Україна відновить "Охматдит".
"З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо", – пообіцяв Зеленський
Також він завив про допомогу усім дітям та їхній сім’ям, хто постраждав внаслідок атаки РФ 8 липня.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ВАЖЛИВЕ звернення Зеленського з Вашингтона
Нагадаємо, станом на 17:00 вівторка відомо, що від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини. У лікарні "Охматдит" зокрема, загинули 2 дорослі людини.
Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих.
Читайте також:
- Атака на "Охматдит": українка розповіла, як дивом врятувалася із трирічним сином
- "Людина, яку маю честь знати": Мережею шириться щемливе фото із лікарем "Охматдиту" – що про нього відомо
- Київ – у жалобі: що відбувається біля "Охматдиту" та руїн будинку на Сирці