Зеленський змінив плани до з'ясування обставин падіння Іл-76 – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заборонив призначати зустрічі на 25 січня з нагоди його 46-річчя до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Також він вніс зміни у заплановані заходи, зокрема скасував регіональну поїздку до центральних регіонів.

Про це йдеться у повідомленні "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Офісі президента та обласних військових адміністраціях.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області (РФ) впав військово-транспортний літак Іл-76. Фото і відео з місця його падіння зафіксували очевидці. Після цього з’явилися різні версії щодо причин катастрофи та щодо того, хто саме перебував на борту літака.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ІЛ-76 ВПАВ У РОСІЇ: що трапилося насправді, хто був на борту і що викинули з літака перед падінням?"

Є припущення, що на борту вантажного Іл-76 були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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