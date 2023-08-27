Зеленський заінтригував заявою про "потужний вересень для України"

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що вересень для України буде потужним у всіх аспектах.

Про це український президент написав у соціальних мережах.

Також читайте Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина

"Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", - наголосив президень.

Друге, за слова Зеленського, - це безпекові гарантії для України. Він зауважив, що скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн "до спільної безпекової архітектури".

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його. Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську «мʼяку силу». Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань. Україну чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію", - підкреслив він.

Як зазначив глава держави, днями ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до незаконної депортації українських дітей із тимчасово окупованої території. На його думку, це важливий крок, і Україна вдячна за нього.

"Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості. Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у Німеччині виник скандал через радіо, в етері якого закликали вбити Зеленського.

Читайте також: