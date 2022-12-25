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Зеленський закликав дослухатися до повітряних тривог найближчими днями: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Зеленський закликав дослухатися до повітряних тривог найближчими днями: деталі

Фото: president.gov.ua

Президент попередив, що останні дні цього року ворог спробує зробити для України темним і складним.

Президент Володимир Зеленський закликав українців найблжчими днями дослухатися до повітряних тривог через загрозу нових атак Росії.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 25 грудня.

"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія програла все, що могла, цього року.

"Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", – наголосив він.

Зеленський закликав грмадян цими днями дослухатися до повітряних тривог і запам’ятати, де розташований найближчий Пункт Незламності. За його словами, у всій країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав християн, які святкують Різдво 25 грудня. Додамо, що 23 грудня Зеленський вже попереджав про загрозу ракетних ударів на Новий рік і Різдво

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Дата публікації
Перегляди
5784
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