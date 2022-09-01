Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до санкцій проти Росії

Президент України вперше говорив з новим премʼєр-міністром Ізраїлю Лапідом.
Глава держави провів першу розмову з новим премʼєр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.
Про це Володимир Зеленський повідомив у зверненні.
"Я підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії, до санкцій за все принесене цією війною зло. Зло, яке не мало б повернутися ніколи знову", – зазначив він.
Зеленський також звернувся до польського народу. Саме 1 вересня є річницею початку Другої світової війни.
"Сказав у цьому зверненні важливу річ: як і той агресор був переможений і засуджений, неминуче буде переможений і засуджений і цей агресор. Коли вільний світ обʼєднаний і жертва агресії не залишається наодинці, коли ніхто не укладає ганебних пактів зі злом, війна завершується перемогою сил добра", – сказав президент.
Також Зеленський підписав черговий указ про нагородження українських воїнів. 155 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, із них 22 – посмертно.
Загалом з 24 лютого державні нагороди отримали вже 28 042 українських воїни.
"Ті, хто героїчно захищає нашу державу на всіх напрямках. Хто вибив ворога з півночі, хто бʼє окупантів на сході, хто знищує їх на півдні і, що дуже важливо зараз, працює на звільнення нашого Криму", – завершив Зеленський.
Нагадаємо, на думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні. Адже саме цей період покаже підготовку ЗСУ до звільнення окупованих територій.
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