Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до санкцій проти Росії

Глава держави провів першу розмову з новим премʼєр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у зверненні.

"Я підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії, до санкцій за все принесене цією війною зло. Зло, яке не мало б повернутися ніколи знову", – зазначив він.

Зеленський також звернувся до польського народу. Саме 1 вересня є річницею початку Другої світової війни.

"Сказав у цьому зверненні важливу річ: як і той агресор був переможений і засуджений, неминуче буде переможений і засуджений і цей агресор. Коли вільний світ обʼєднаний і жертва агресії не залишається наодинці, коли ніхто не укладає ганебних пактів зі злом, війна завершується перемогою сил добра", – сказав президент.

Також Зеленський підписав черговий указ про нагородження українських воїнів. 155 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, із них 22 – посмертно.

Загалом з 24 лютого державні нагороди отримали вже 28 042 українських воїни.

"Ті, хто героїчно захищає нашу державу на всіх напрямках. Хто вибив ворога з півночі, хто бʼє окупантів на сході, хто знищує їх на півдні і, що дуже важливо зараз, працює на звільнення нашого Криму", – завершив Зеленський.

Нагадаємо, на думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні. Адже саме цей період покаже підготовку ЗСУ до звільнення окупованих територій.

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