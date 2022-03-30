Зеленський закликав Норвегію надати Україні зброю і назвав, яку саме

Президент України попросив озброєння задля захисту свободи та безпеки.

Президент Володимир Зеленський звернувся до народу та влади Норвегії із закликом надати Україні зброю, аби зупинити війну із Росією.

"Війна продовжується. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну. Перше і головне – це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", - сказав сьогодні, 30 вересня, Володимир Зеленський під час свого відеовиступу перед парламентом Норвегії.

Президент України назвав точний перелік озброєння, якого потребують українські захисники.

"Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста руйнується. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPUN, а також протиповітряні системи – NASAMS. Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем.

Уся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, вашої свободи. Тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими ви користуєтесь разом з іншими європейцями", - наголосив Володимир Зеленський.

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