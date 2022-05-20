Зеленський закликав озвучити можливості для спрощеного вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій

Зеленський закликав озвучити можливості для спрощеного вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій

Він очікує від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

Про це він заявив у щоденному зверненні до нації у ніч проти 20 травня 2022 року.

Також він доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які на контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій. Очевидно, що платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно. Держава має допомогти.

"Тож очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи майбутнє завершення війни, заявив, що "Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться".

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