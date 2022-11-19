Зеленський закликав світ допомогти в реалізації 10 пунктів "української формули миру"

Зеленський заявив, що короткострокове перемир'я, якого прагне РФ, лише погіршить безпекову ситуацію. Тому російську агресію потрібно нейтралізувати повністю.

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів сприяти зусиллям України щодо знищення будь-яких елементів російської агресії.

Про це він сказав під час свого звернення до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Головне питання — як відновити справжній, справедливий мир. Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я, щоб відновити сили. Хтось назвав би це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію", - наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що російські прагнення схилити Україну до поступок українською землею або суверенітетом не можна назвати миром.

"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - підкреслив президент.

Зеленський нагадав, що "українська формула миру" має всього 10 пунктів, які слід виконати для безпеки не лише України, а й Європи та всього світу. Глава держави наголосив, що ці пункти — це єдиний шлях до справжнього миру.

"Ми виокремлюємо те, з чого складається російська агресія і пропонуємо партнерам разом з нами демонтувати всі аспекти агресії, щоб дати безпеку. Це те, у чому кожен з наших партнерів може проявити своє лідерство", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі вже вдалося виконати дещо з "української формули миру", зокрема президент зазначив продовження "зернової угоди".

"Так само крок за кроком можемо йти і в кожному з інших пунктів нашої формули миру", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

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