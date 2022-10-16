Зеленський закликав українців обмежити споживання електрики, щоб уникнути відключень

Президент Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію, особливо у години пікових навантажень, тобто увечері.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у неділю, 16 жовтня.

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За його словами, через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система.

"Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України", – сказав президент.

Зеленський поставив у приклад мешканців Чернігівської області, які цієї суботи обмежили своє споживання електрики на 20%. А загалом у країні в середньому споживання електрики зменшилося на 10%. Київ та область – тільки на 7%.

"Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", – закликав він.

Чому необхідно економити електроенергію

Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки РФ 10 та 11 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Міністр пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Через обстріли енергетичних об'єктів Україна призупинила постачання електроенергії до країн Європи. Україна експортувала електроенергію, зокрема, до Молдови й Польщі.