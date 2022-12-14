Зеленський закликав Європарламент створити спецтрибунал для Росії до завершення війни

Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності вже зараз, до завершення війни.

Про це він зазначив під час онлайн-виступу на церемонії вручення премії Сахарова.

Зеленський вважає за необхідне надалі зробити відповідну інституційну основу справедливості постійною.

“Потрібно діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розвʼязав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективнішим захистом свободи, прав людини, верховенства права та інших наших із вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту – премія імені Сахарова”, – сказав Зеленський.

Він також подякував усім, хто розслідує й допомагає розслідувати злочини окупантів із РФ в Україні, хто шукає інформацію про убивць та терористів, Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами та має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного російськими військами на території України.

Він також подякував усім лідерам і державам, політикам і міжнародним організаціям, які докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

“Закликаю всіх вас, ваші партії й держави дієво підтримати цю роботу! Трибунал має запрацювати”, – наголосив президент.

Він нагадав, що Європарламент уже підтримав цю ідею, але потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через підтримку європарламентаріями і їхніми країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН.

За словами глави держави, знищені росією міста й села, зруйновані долі, знищені життя мають бути відображені у вироках не лише тим, хто безпосередньо все це вчинив, а й у вироках тим, хто організував і розпочав агресію.

“І коли принцип невідворотності покарання спрацює щодо злочину агресії проти України, зможемо зробити відповідну інституційну основу справедливості постійною. Коли будь-який потенційний агресор знатиме, що покарання за злочинну війну неминуче, це буде найефективнішим інструментом превенції війни”, – зазначив він.

Додамо, що Європарламент 14 грудня нагородив українців та президента держави Володимира Зеленського премією імені Сахарова.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що необхідно підтримувати Україну усім країнам світу через масштабні руйнування в нашій державі.

Нагадаємо, що Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про війну РФ проти України.

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