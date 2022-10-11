Зеленський закликав ЮНЕСКО включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини

Президент наголосив, що це питання не може відкладатися, адже Одеса, як і всі інші міста України, є мішенню для російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підготоване номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це він сказав під час звернення до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО 11 жовтня.

Зеленський також попросив ініціювати проведення позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання для Одеси.

"Що зараз потрібно, – це розширення наших із вами спільних зусиль для захисту культурної спадщини в Україні. Саме зараз! Коли загроза від російських ударів щоденна. Маємо дати чіткий сигнал, що світ не заплющить очі на знищення нашої спільної історії, нашої спільної культури, нашої спільної спадщини. Одним із кроків для цього має стати збереження історичного центру Одеси – прекрасного міста, важливого порту на Чорному морі та джерела культури для мільйонів людей у різних країнах", – заявив президент.

Він додав, що Україна разом із партнерами підготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини.

"Це ми передаємо до ЮНЕСКО. І я звертаюся до вас із проханням ініціювати проведення позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання для Одеси", – зазначив Зеленський.

Він додав, що це не може затягуватися та відкладатися, адже Одеса, як і всі інші міста України, є мішенню для російських ударів.

"Будь ласка, підтримайте Одесу! Покажіть саме на рівні ЮНЕСКО, що російський терор має закінчитися", – закликав глава держави.

Що відомо про обстріли Одеси

Російські військові завдали масованого ракетного удару по всій Україні 10 жовтня. Внаслідок атак постраждала інфраструктура та мирні жителі понад 20 населених пунктів. Зокрема, бомбили окупанти і Одесу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Вже вранці 11 жовтня над Одещиною Повітряні сили ЗСУ збили три російських дрони-камікадзе Shahed-136.

Зауважимо, що про можливе внесення центру Одеси до списку спадщини ЮНЕСКО ще на початку вересня повідомляв міністр культури Олександр Ткаченко.

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