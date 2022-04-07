Зеленський закликав зробити все для повернення українців на безпечні території

Зеленський закликав зробити все для повернення українців на безпечні території

Президент закликав місцеву владу у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом, робити все, щоб люди повертались.

Президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу в регіонах, де немає загрози бойових дій, сприяти поверненню громадян, які через війну були змушені покинути свої домівки.

Про це він сказав у відеозверненні вночі 7 квітня.

Це стосується українців за кордоном, киян та мешканців інших міст півночі та центру нашої держави, які виїхали у західні регіони.

Зеленський закликав всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, працювали, а економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося – настільки, наскільки це дозволяє безпека.

"Це стосується всієї горизонталі місцевої влади – міських голів, депутатів міських і обласних рад. Шукайте рішення для кожного району, для кожної області! Разом з урядом, разом з нами, з Офісом президента, разом з депутатами Верховної Ради. Економіка, що працює, – це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія", – сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу і готуються до відновлення активних наступальних дій на Донбасі.

"Ми ж готуємося до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу. Ми будемо боротись і не відступимо. Будемо шукати всі можливі варіанти, щоб захиститися, поки Росія не почне всерйоз шукати мир", – запевнив він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський розповів, що стане для Росії "дозволом розпочати нову криваву хвилю на Донбасі".

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