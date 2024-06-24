Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля: хто посів його місце

Сьогодні відбулися кадрові зміни у ЗСУ.

Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду очолить бригадний генерал Андрій Гнатов.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – відзначив український лідер.

Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал з командувачем Содолем. Так, в "Азові" звинувачують бойового генерала в загибелі тисяч солдатів.

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