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Зеленський запропонував до національного обговорювання майбутню українську доктрину: які її основні принципи

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський запропонував до національного обговорювання майбутню українську доктрину: які її основні принципи

Зеленський про українську доктрину / Фото: Офіс президента України

Планується вивести основні пріоритети України після перемоги у війні.

Президент України Володимир Зеленський запропонував до національного обговорювання основні орієнтири майбутньої української доктрини.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, доктрина, як і Конституція, повинна бути не розмитою та сміливою. Вона повинна відповідати на всі  фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі.

“Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги”, - наголосив глава держави.

Нагадаємо, що Резніков назвав важливий аргумент щодо запрошення України до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
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