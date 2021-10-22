Зеленський запропонував Росії 50% знижку на транзит газу до Європи - Bloomberg

Зеленський запропонував Росії 50% знижку на транзит газу до Європи - Bloomberg

Україна дасть знижку російському "Газпрому" за певних умов.

Україна запропонувала Росії 50% знижку на транспортування природного газу до Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у коментарі Bloomberg.

Україна запропонувала Росії знижку на транспортування природнього газу, щоб збільшити транзит у Європу та унеможливити там енергетичну кризу. Знижка можлива за умови, якщо Росія постачатиме через Україну понад 40 мільярдів кубометрів газу на день, оскільки ця цифра вже передбачена контрактом.

"Україна пропонує ці додаткові можливості для всіх потенційних країн-транзитерів. Ми б хотіли бачити нашими клієнтами європейські компанії, але ці додаткові можливості доступні і для "Газпрому". Враховуючи теперішній тариф на транзит, знижка становитиме десь 50%", - сказав Зеленський.

У російському "Газпромі" поки не відповіли на пропозицію українського президента.

Нагадаємо, у вересні 2021 року "Газпром" забронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

Також Путін вигадав новий аргумент для поставок газу в Європу в обхід України.

Як повідомлялось раніше російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності щодо транзиту природного газу через Україну на листопад.

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