Зеленський запропонував створити новий союз держав U-24: що він передбачає

Зеленський запропонував створити новий союз держав U-24: що він передбачає

Так, зокрема, йдеться не лише про війни, а й про стихійні лиха, епідемії та навіть поширення вакцини від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародній спільноті створити об’єднання держав U-24, яке могло б впродовж 24 годин ефективно реагувати на виникнення збройних конфліктів, катастроф та зберігати людські життя.

З відповідною заявою Зеленський виступив 16 березня перед Конгресом США, пише Укрінформ.

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За словами президента, необхідно йти далі, створювати нові інструменти, аби мати змогу реагувати на виникнення війн і конфліктів впродовж найближчих 24 годин.

"Пропонуємо створити обʼєднання – U-24, United For Peace. Союз відповідальних держав, які мають силу й совість, щоби зупиняти конфлікти. Негайно, за 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси", — наголосив Зеленський.

Президент України переконаний, що такий союз міг би робити все необхідне, аби в найкоротші терміни надати допомогу і зберегти мир і життя.

Так, зокрема, йдеться і про стихійні лиха, епідемії та навіть поширення вакцини від COVID-19.

"Окрім цього, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії", — додав глава держави.

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