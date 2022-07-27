Зеленський запропонував Верховній Раді призначити генпрокурором Андрія Костіна

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди парламенту на призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення А. Костіна на посаду Генерального прокурора", - йдеться у проєкті документа.

Проєкт постанови зареєстровано сьогодні, 27 липня. Його передано на розгляд керівництву ВР, а згодом - на розгляд профільного парламентського комітету.

Зазначимо, Андрій Костін - юрист, політик, народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу". Від 14 січня 2020 року очолює комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора. Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.

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