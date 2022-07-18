Зеленський запропонував ВР звільнити голову СБУ Івана Баканова

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт про звільнення голови СБУ Івана Баканова до ВР.

Рада отримала проєкт постанови, яким пропонується звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова. Його вже передали на розгляд керівництва парламенту.

При цьому нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що звільнення Баканова буде розглянуте Радою вже на найближчому пленарному засіданні. Це питання стане першим пунктом порядку денного парламенту.

Нагадаємо, вчора, 17 липня, стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Так, Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".

А голову СБУ Баканова президент усунув від виконання обов'язків на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ ідеться: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків".

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