Зеленський запросив президента Німеччини Штайнмаєра відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час 45-хвилинної розмови Штайнмаєр отримав від Зеленського запрошення приїхати до Україну.

Про це повідомляє Spiegel.

Під час розмови Штайнмаєр запевнив Зеленського у повній підтримці Німеччиною України. За словами речниці німецького президента, усі непорозуміння з минулого владнали і Зеленський запросив до України федерального президента і канцлера.

Як пише "Українська Правда", керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що розмова справді відбулася. "Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна", - прокоментував він.

Утім наразі невідомо, чи Штайнмаєр готовий поїхати до Києва і коли це може статися.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відмовився прийняти в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Таке рішення Зеленський пояснив "тісними зв'язками Штайнмаєра з Росією". Через що у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга.

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