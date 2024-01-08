Зеленський запросив ще одну країну до підготовки майбутнього Глобального саміту миру

Підтримка країни є важливою і цінною.

Президент України провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Володимир Зеленський запросив представника країни на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

Про це повідомив український лідер у Telegram.

Про що ще йшлося

За словами президента, він:

подякував Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими;

розповів про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят;

обговорив перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

"Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", – каже український лідер.

Наша держава, наголошує він, активно працює над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі.

"Запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру", – відзначив Зеленський.

Раніше Зеленський запропонував Європі єдиний спосіб убезпечитися від Росії.

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