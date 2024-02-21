"Досить Москви на наших землях": Зеленський запросив лідерів Польщі на кордон для вирішення зернової блокади

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра та президента Польщі, а також Єврокомісію прибути на перемовини на кордоні для врегулювання кризи навколо транзиту українського зерна.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Анджея Дуди з пропозицією вирішити кризу навколо експорту українського зерна безпосередньо на кордоні.

Про це він сказав під час свого звернення 21 лютого, яке він також продублював польською мовою.

"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні Україною та Польщею, аби вирішити зернову блокаду.

"І я прошу тебе, Дональде (Дональд Туск - ред.), пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею (Анджей Дуда - ред.), пане пезиденте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що також прибуде до кордону з Польщею і очікує, що на місці перемовин буде й представник Єврокомісії.

"Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор з міністрами, військовими та силовиками, на якому йшлося про блокування на польському кордоні та ситуацію на фронті. В цьому контексті він поінформував, що разом урядовцями детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки. Президент пообіцяв, що ці кроки будуть дуже швидко.

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