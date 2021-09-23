Зеленський запросив усі країни ООН приєднатися до Кримської платформи: заява

Зеленський також розкритикував ООН за "ігнорування" Кримської платформи.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 вересня, закликав усі країни-члени Організації Об'єднаних націй приєднатися до Спільної декларації учасниць міжнародної Кримської платформи.

Відповідний заклик він озвучив під час свого виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"ООН - це всі ми, це 193 країни. Я запрошую всі ці країни приєднатися до спільної Декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі", - висловився український лідер.

Він також розкритикував ООН за "ігнорування майданчика для вирішення проблем міжнрадного права і окупації".

"Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму - ось це відданість основним принципам ООН. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права і окупації - це якісь нові, ніким не схвалені принципи", - пояснив свою позицію глава держави.

Зеленський також висловив переконання у тому, що Кримська платформа "повинна працювати під егідою ООН".

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Організація об'єднаних націй проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня через виключно політичні мотиви.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Кримської платформи - переговорного майданчика, метою якого є деокупація Криму.

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