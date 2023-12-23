Зеленський запровадив санкції проти 51 особи та 134 компаній: хто потрапив до списку

Під санкції потрапили громадяни Кіпру, України та РФ.

Президент України Володимир Зеленський увів дію ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій. Їх впровадили проти 51 особи та 134 компаній.

Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента.

Перший указ застосовує санкції проти 119 компаній. Чюди входять здебільшого російські підприємства на території РФ, а також "Автодель ГАЗ" у Криму.

"Під санкції потрапили 43 фізичні особи, серед яких — росіяни, громадяни України та Латвії", - йдеться в повідомленні.

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За другим указом під санкції потрапили 8 фізичних осіб, серед них - громадяни Кіпру, України та Росії. Під обмеження також потрапили 15 компаній, частина з них розташована у тимчасово окупованому Криму.

Додамо, у Палаті представників група конгресменів звернулася з листом до радника національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкції проти РФ.

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