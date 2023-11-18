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Зеленський запровадив санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та ще майже 40 юросіб

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Зеленський запровадив санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та ще майже 40 юросіб

Президент України Володимир Зеленський

До санкційного списку України потрапили, зокрема, особи, причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО від 18 листопада 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це стало відомо з указів президента №758/2023№759/2023.

Так, зокрема, санкції запроваджено проти Дмитра Сабліна, Дмитра Святаша, Дмитра Табачника, Юрія Кота, Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Олега Царьова.

В іншому додатку до рішення PНБО, підписаного президентом, вказано ще 100 фізичних осіб. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб, які, ймовірно, причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій.

Також під санкції потрапила некомерційна організація "Квартал Луї", заснована нинішньою уповноваженою з прав дитини Російської Федерації Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої в межах справи про незаконну депортацію та переміщення українських дітей був виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року.

Санкції вводяться відповідно на 5 та 10 років. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цими указами, покладається на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 15 листопада Європейська комісія передала Раді ЄС проєкт 12-го пакета санкцій проти Росії за війну проти України. Єврокомісія пропонує поширити санкції на ще 120 осіб і компаній, які зіграли роль "у підриві суверенітету та територіальної цілісності України".

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Дата публікації
Перегляди
298
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