Зеленський запровадив санкції проти доньки Шойгу та 80 російських спортсменів

Список росіян, щодо яких Україна запровадила санкції, розширено на 87 прізвищ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладання персональних спеціальних економічних або інших обмежень.

Відповідним указом, який у суботу, 15 квітня, оприлюднено на сайті президента, список росіян, щодо яких Україна запровадила санкції, розширено на 87 прізвищ.

До списку потрапили, зокрема, 32-річна дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу, а також гімнастка Світлана Хоркіна, фігурист Ілля Авербух, футболісти Ігор Акінфєєв та Дініяр Білялетдінов.

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Персональні санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону виведення капіталу за межі України, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону передачі технологій та прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Термін їхньої дії - 50 років.

Іншим указом, який також опубліковано сьогодні, президент Зеленський ввів в дію ще одне рішення РНБО про застосування санкцій проти 351 фізичної та 254 юридичних осіб Російської Федерації. Під час складання списків осіб, до яких застосовано обмеження, враховували пропозиції СБУ.

Нагадаємо, 12 квітня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про запровадження нових санкцій проти Росії, які здебільшого стосуються оточення близького до Путіна олігарха Алішера Усманова.

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