Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів: список

У спису є юридичні особи та компанії.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти низки російських медіа.
Про це йдеться у відповідному указі голови держави.
Відповідно до указу санкції вводяться стосовно 68 юридичних і двох фізичних осіб. Також під дію санкцій потрапила низка російських пропагандистських ресурсів.
Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:
- "НТВ Плюс",
- "Перший канал. Всесвітня мережа",
- "Звезда",
- "ТНТ Телесеть",
- "Петербург",
- "Рен ТВ",
- ТРК "Крим",
- а також газет "Известия", "Московский комсомолец".
Також санкції запроваджено проти Вадіма Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що у санкційному списку ЄС має опинитися медіаресурс Медведчука.
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