Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів: список

У спису є юридичні особи та компанії.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти низки російських медіа.

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Про це йдеться у відповідному указі голови держави.

Відповідно до указу санкції вводяться стосовно 68 юридичних і двох фізичних осіб. Також під дію санкцій потрапила низка російських пропагандистських ресурсів.

Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:

"НТВ Плюс",

"Перший канал. Всесвітня мережа",

"Звезда",

"ТНТ Телесеть",

"Петербург",

"Рен ТВ",

ТРК "Крим",

а також газет "Известия", "Московский комсомолец".

Також санкції запроваджено проти Вадіма Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у санкційному списку ЄС має опинитися медіаресурс Медведчука.

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