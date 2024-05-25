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Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів: список

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів: список

Санкції проти російської пропаганди / Фото: Сайт спільноти KibOrg

У спису є юридичні особи та компанії.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти низки російських медіа.

Про це йдеться у відповідному указі голови держави.

Відповідно до указу санкції вводяться стосовно 68 юридичних і двох фізичних осіб. Також під дію санкцій потрапила низка російських пропагандистських ресурсів.

Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:

  • "НТВ Плюс",
  • "Перший канал. Всесвітня мережа",
  • "Звезда",
  • "ТНТ Телесеть",
  • "Петербург",
  • "Рен ТВ",
  • ТРК "Крим",
  • а також газет "Известия", "Московский комсомолец".

Також санкції запроваджено проти Вадіма Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у санкційному списку ЄС має опинитися медіаресурс Медведчука.

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