Зеленський запровадив санкції РНБО проти телеканалів соратників Медведчука

Обмежувальні заходи стосуються компаній, які володіють брендами телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Перший Незалежний".

У вівторок, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо телеканалів, які належать соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука - Тарасу Козаку та Нестору Шуфричу.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

У додатку до цього документа йдеться про запровадження санкцій щодо ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір" - компаній, які володіють брендами телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Перший Незалежний". Ці телеканали пов'язують із соратниками проросійського нардепа та кума президента Росії Віктора Медведчука - Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

Санкції введено строком на п’ять років. Вони передбачають, зокрема, заборону використання радіочастот, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій", - йдеться у тексті президентського указу.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО та запровадив санкції проти "правої руки" кума Путіна Віктора Медведчука — нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака, а отже і його телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK. Вже за кілька годин після рішення провайдери почали їх відключати і телеканали припинили мовлення.

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