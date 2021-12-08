Зеленський запроваджує дієві заходи для боротьби з впливом олігархів – The European Post

Президент Володимир Зеленський розпочав низку реформ, направлених на боротьбу з корупцією.

Серед них є заходи, направлені на приборкання впливу олігархів.

Про це написав оглядач видання The European Post Пітер Клепп.

"Україна має велику частку потужних бізнес-діячів, які значно впливають на політичні партії та канали ЗМІ, які часто їм належать. Деякі з них навіть мають кишенькових суддів і вищих державних службовців, а багато хто має тісні зв’язки з Кремлем", - розповів експерт.

Так, нещодавно Зеленський підписав закон про скасування списку 20-річної давнини з понад 1000 державних компаній, які не підлягали приватизації. Тепер ці активи зможуть придбати приватні інвестори. Проте, законом забороняється брати участь у процесі приватизації тим, кого визнано олігархами.

"Одним із найбільш скандально відомих олігархів є Віктор Медведчук, близький друг президента Росії Володимира Путіна, який є хрещеним батьком його дочки. Він є лідером проросійської партії "За життя", і потрапив під санкції адміністрації Обами після того, як вибухнув конфлікт у 2014 році. Протягом тривалого часу український політичний клас був до нього толерантним, оскільки в ньому бачили важливий канал зв’язку з Кремлем", - зазначив Клепп.

За його словами, соратником Медведчука був колишній президент Петро Порошенко, ще один олігарх. У Порошенка сприяли побудові проросійської медіа-імперії Медведчука. Його адміністрація також дала Медведчуку зелене світло на закупівлю низки шахт на території, яку контролюють сепаратисти, надаючи їм так необхідну фінансову підтримку.

"Ситуація змінилася за Зеленського, оскільки Медведчук перебуває під домашнім арештом з травня за звинуваченнями у фінансовій підтримці російських повстанців на Сході України, які ведуть сепаратистську війну з 2014 року. Медведчук і три його телевізійні канали вже потрапили під санкції Президента України в лютому за звинуваченнями у поширенні російської дезінформації", - наголосив експерт.

На його думку, Зеленський проводить такі дії проти олігархів, так як загроза російського вторгнення показала необхідність нейтралізації груп інтересів, які можуть перейти на іншу сторону у разі нападу.

"Реформована й успішна Україна становила б значну загрозу внутрішній стабільності в Росії, оскільки її можна розглядати як взірець для наслідування, враховуючи культурну схожість", - констатував Клепп.