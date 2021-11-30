"Зеленський засмучений": на Банковій відреагували на рішення КСУ

В ОП сподіваються, що "Верховний Суд ухвалить вигідні рішення".

В Офісі президента відреагували на рішення Конституційного суду України щодо відмови приводити до присяги нових суддів, призначених Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

Никифоров зазначив, що "Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою".

"Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. Разом з тим президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський призначив нових суддів КСУ. Ними стали Олександр Петришин та Оксана Грищук. Вони призначені за квотою Зеленського.

Сьогодні, 30 листопада, КСУ відмовився приводити до присяги нових суддів, посилаючись на те, що у КСУ відсутні вакансії суддів за квотою президента. Як пояснили у КСУ, немає місць, бо Олександр Тупицький та Олександр Касмінін є суддями КСУ.

Слід зазначити, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.