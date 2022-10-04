Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки президентом є Путін

Зеленський своїм указом констатував неможливість проведення переговорів з президентом РФ В.Путіним.
Президент Володимир Зеленський підписав указ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президентав України.
Указ передбачає неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.
"Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним", - йдеться у документі.
Указом також схвалено рішення РНБО про звернення України с заявкою на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у пришвидшеному порядку.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.
Читайте також: