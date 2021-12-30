Зеленський затвердив терміни призовів до армії 2022 року: дати і хто може розраховувати на відтермінування

Зеленський затвердив терміни призовів до армії 2022 року: дати і хто може розраховувати на відтермінування

Призов відбудеться у квітні-червні та жовтні-грудні.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення призовів на строкову військову службу 2022 року.

Про це йдеться на сайті президента.

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Згідно з документом, 2022 року весняний призов буде від квітня до червня, осінній - від жовтня до грудня. Призовні комісії розпочнуть роботу від 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи мають розпочати на місяць раніше за ці дати.

"Призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Військових, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, залучають передусім до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях)", - наголосили в ОПУ.

Не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Йдеться про студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти ті, хто отримують науковий ступень у закладах середньої або вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відтермінування від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Питання про призов або надання відтермінування (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відповідно до указу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, також передбачено провести у квітні – червні та жовтні – грудні.

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