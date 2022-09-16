Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз": що це означає

Це означає, що відтепер українським перевізникам не потрібно більше отримувати дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав Євросоюзу. "Транспортний безвіз" з ЄС діятиме до 30 червня 2023 року.

Відповідний указ, підписаний Володимиром Зеленським, з'явився на сайті президента 16 вересня.

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"Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", - сказано у документі.

"Метою цієї угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території, шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення вантажів між Сторонами операторам, зареєстрованим в одній із Сторін, у зв'язку з наслідками загарбницької війни Росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту в країні. Вона не тлумачиться як така, що зменшує або іншим способом обмежує умови доступу до ринку міжнародних автомобільних перевезень між Україною та країнами ЄС, порівняно з ситуацією, що склалася за день до набрання чинності цією Угодою", - йдеться у додатку до указу.

Окрім цього, зазначається, ця Угода також включає заходи щодо спрощення визнання водійських документів.

Відповідно до угоди, транзитні та міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом між Украхною та ЄС відбуватимуться за найм або за плату, або за власний рахунок. Перевезення вантажів автомобільним транспортом в межах держави-члена Європейського Союзу або між державами-членами Європейського Союзу не підпадає під дію цієї Угоди. Транзит через територію іншої Сторони для перевезення вантажів між третіми країнами не підпадає під дію цієї Угоди.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила державам-членам ЄС тимчасово відмовитися від сплати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн харчів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого обладнання, призначеного для допомоги постраждалим від війни українцям.

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