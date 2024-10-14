Зеленський заявив про "фактично включення у війну Північної Кореї" – деталі

Крім того, Зеленський запевнив, що План перемоги буде представлений публічно.

Увечері 14 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Сьогодні глава держави провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Серед головного була доповідь Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму.

Зеленський заявив, що йдеться про фактично включення у війну Північної Кореї.

"Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також – зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що хоч хто би не допомагав Росії, Україна "буде реагувати так жорстко, як треба".

Що стосується фронту, то головком Сирський у своєму звіті особливу увагу звернув на Покровський напрямок і Курську операцію.

План перемоги

Сьогодні Зеленський заслухав доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях "щодо геополітичного пункту Плану перемоги".

"Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів. Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", – сказав він.

Мільйон дронів

Крім того Зеленський заслухав доповідь щодо нашого вітчизняного виробництва дронів та постачання в армію. Він стверджує, що станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт.

"І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує", – говорить Зеленський.

Раніше в ISW повідомили, що в Росії готують кілька тисяч солдатів із КНДР і можуть відправити на війну проти України.

На думку аналітика Віталія Портникова, можлива поява військ Північної Кореї в Україні показує, що у Кремля серйозні проблеми з резервами і найманці з КНДР будуть відігравати ту роль, яку раніше виконували "вагнерівці".

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також вважає, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні.

Військовий експерт Олександр Коваленко припустив, що північнокорейські підрозділи можуть виконувати не тільки інженерні завдання, але й брати участь у боях на лінії зіткнення.

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