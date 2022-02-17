Зеленський заявив про готовність зустрічі з Путіним у будь-якому форматі: у Кремлі одразу відповіли

Зеленський заявив про готовність зустрічі з Путіним у будь-якому форматі: у Кремлі одразу відповіли

Зеленський каже, що в реальності РФ не готова спілкуватися з українською стороною.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Український лідер готовий до переговорів у "будь-якому форматі".

Про це президент України заявив журналістам 17 лютого, інформує РБК-Україна.

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За словами глави держави, дипломатія почнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів". Зеленський підтвердив готовність до "будь-якого формату" переговорів.

Утім, досі перемовини президентів двох країн не відбулися, бо цей процес гальмує держава-агресорка. Зеленський вказав на те, що в реальності РФ не готова спілкуватися з українською стороною.

"Щойно публічно Росія говорить, що вона готова говорити щодо деескалації, про двосторонні відносини, повірте мені, кожного разу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і кожного разу після цього ми робимо в тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч в тому чи іншому форматі відбулась. Окрім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися", - заявив Зеленський.

Своєю чергою, речник Путіна Дмитро Пєсков коментуючи ініціативу президента України підтвердив, що Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського. Утім, у Москві стверджують, що мовляв, українського сторона "ніколи не говорила навіщо саме" така зустріч потрібна.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону.

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