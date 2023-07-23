Зеленський заявив про необхідність “повітряного щита” після удару по Одесі

Український лідер закликає західних партнерів надати більше систем ППО для захисту від повітряних ударів держави-агресорки.

Лише повноцінний повітряний щит над Україною допоможе перемогти російський ракетний терор.

Про це заявив у неділю, 23 липня, після нічного ракетного удару по Одесі, президент України Володимир Зеленський.

“Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів. Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони”, - наголосив український лідер.

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Президент України закликає цивілізований світ не звикати до російського терору, запевняючи, що його можна перемогти.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Одесі. Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще 19 дістали поранення. Росіяни зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні, пошкодили пам'ятки архітектури, храм, десятки авто. У багатьох будівлях від вибухів повибивало вікна й пошкодило дахи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічну ракетну атаку військ РФ по Одесі, зазначив, що не може бути виправдання діям росіян.

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