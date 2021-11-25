Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі

Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві.

В Україні розпочинається створення українського національного авіаперевізника.

Про це 25 листопада під час форуму "Велике Будівництво: Авіація. Туризм", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський.

Він додав, що національний перевізник має кілька робочих назв, одна з яких - Ukrainian National Airlines. "Дуже символічно. Українські національні авіалінії - ЮНА. Як і наша держава з великою історією, але завжди енергійна і юна", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини із західними колегами щодо створення у нас сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні. Крім того, Україна має підтвердження економічної доцільності проєкту щодо національного перевізника від французьких консультантів.

"Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна мрія з нашими колегами з Європи... В Україні є чудові потужності для повного циклу створення сучасного літака... У нас є потужності для серійного виробництва, включно із забезпеченням комплексної вже післяпродажної підтримки", - зазначив президент.

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Відповідний документ підписали в присутності президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна - ЄС у Києві.