Зеленський заявив про потенціал для міцнішої співпраці після перемоги Трампа на виборах

На рівні команд Україна і США мають взаємодію. Про це свідчать результати перемовин по всім пунктам Плану перемоги в Нью-Йорку, у Вашингтоні – у Конгресі, в Білому домі.

Про це президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні 6 листопада.

Володимир Зеленський прокоментував результати виборів у США і привітав Дональда Трампа із переконливою перемогою.

"Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою", – сказав він.

Зеленський нагадав, що як в Україні, так і в усій Європі надзвичайно важливо чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі – peace through strength.

"І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з Президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови", – сказав президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп 6 листопада став 47-м президентом США. Раніше він заявляв про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Наразі великі букмекери відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.

Читайте також: