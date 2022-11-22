Зеленський заявив про роботу "Пунктів незламності" з електрикою, звʼязком, теплом, водою та аптечкою

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розгортання по всій країні "Пунктів незламності", в яких будуть усі базові послуги: електрика, мобільний звʼязок та Інтернет, тепло, вода, аптечка.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 22 листопада.

Так, він поінформував, що енергетики і комунальники у багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуються й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти енергосистеми України.

Станом на вечір 22 листопада у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключеньсвітла. Проте в разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проєкт підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності" – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово", – пояснив Зеленський.

Він додав, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

За словами президента, вже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій Україні. Вона постійно оновлюється.

"Важливо вже зараз подивитися, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді та стежити за оновленням мапи найближчими тижнями, поки додаватимуться нові пункти. На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин", – розповів президент.

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Місцевій владі поставлене завдання забезпечити інформування людей про наявність "Пунктів незламності". Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, у аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії.

Зеленський також звернув увагу, що на сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати "Пунктом незламності" для українців.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль попередив про можливість нових аварійних відключень електроенергії через морози.

Водночас гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко вважає малоймовірним виникнення в Україні "енергетичного апокаліпсису".

Взимку в Україні можуть відключати світло на 10-12 годин у разі, якщо великі морози співпадуть із ракетними ударами по інфраструктурі. Про це попередив нардеп Андрій Герус.

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