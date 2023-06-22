Зеленський заявив, що контрнаступ відбуватиметься, "як восени"

Президент заявив, що він впевнений в успішності контрнаступу ЗСУ.

Президент Володимир Зеленский заявив, що контрнаступ українських сил відбуватиметься так само, як торік восени, коли всім задавалось, що процес став дуже повільним, але потім ЗСУ почали швидко просуватися.

Про це президент заявив у своєму інтервʼю ВВС.

"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По-перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію — майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто", - сказав Зеленський.

Він заявив, що всі хотіли б, щоб ЗСУ просувалися швидше, але всі знають, що "той, хто бореться — поборе, і той, хто стукає у двері, тому відчинять".

Зеленський зазначив, що в будь-якому разі він упевнений в успіху контрнаступу.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде й тут. Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що російські загарбники щодня влаштовують в Україні жахливі трагедії.

"Я не впевнений, що вони можуть нам протистояти. Але те, що вони готові на якісь лиха йти, на великі страждання, доводити свої кроки до природних катастроф, до катастроф великого масштабу, абсолютно зрозуміло", - сказав він.

Президент додав, що підрив дамби Каховської ГЕС затопив чотири тисячі домівок: "Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що світ знайде спосіб ліквідувати російського диктатора Путіна, якщо той і надалі погрожуватиме застосуванням ядерної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що на Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв та атак армії російських окупантів. Наразі військові РФ проводять ротаційні заходи.

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