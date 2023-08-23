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Зеленський заявив, що має однозначну позицію щодо українських територій

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Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський заявив, що має однозначну позицію щодо українських територій

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Україна не обмінюватиме території, наголосив глава держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

Глава держави наголосив, що у нього, як президента, однозначна позиція щодо питання українських територій.

"Крим - це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі", - зауважив український лідер. 

Нагадаємо, раніше очільник канцелярії генсека НАТО Єнса Столтенберга припустив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій, якими вона могла би поступитися Росії. Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував скандальну заяву і наголосив: Альянс підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні.

Пізніше Зеленський назвав територію, яку готовий "обміняти" на членство в НАТО. Так, він жартома запропонував для цієї мети російський Бєлгород.

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Дата публікації
Перегляди
480
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