Зеленський заявив, що Путіна треба “спустити з неба на землю”: звернення до міністрів оборони країн НАТО

Перед терміновим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони український президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників, повідомивши про нагальні потреби протиповітряної оборони, щоб, за його словами, “спустити Путіна з неба на землю”.

Про зміст свого звернення український лідер повідомив в офіційному Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що для оборони Україні потрібно щонайменше 7 систем Patriot або подібних до них засобів ППО, які є в розпорядженні країн НАТО. “Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію”, - пояснив він.

Окрім того, президент нагадав давню обіцянку про мільйон артилерійських снарядів для України та зазначив, що їх потрібно нарешті доправити на передову.

“По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія”, - наголосив Зеленський.

Також український лідер закликав західних партнерів із так званої “коаліції винищувачів” надати достатню кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. “Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі”, - зауважив він.

Зеленський також підкреслив необхідність швидкого ухвалення рішень щодо прохань України про допомогу.

“Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники”, - підсумував український президент.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що партнери по НАТО можуть надати Україні додатково шість сучасних американських систем ППО Patriot.

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