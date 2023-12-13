Зеленський заявив, що РФ за рік не окупувала жодного українського села

Російська Федерація протягом 2023-го не змогла окупувати жодного українського села. Натомість Україна вже звільнила 50% захоплених територій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Я думаю, що нам було дуже важко це зробити, але найголовніше треба зрозуміти, що Росія за цей рік не окупувала жодного села, жодного українського села", - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що наразі Україна має лише одного ворога - це російський диктатор Володимир Путін. Саме тому, зауважує президент, дуже важливо продовжувати підтримувати Київ і не гаяти часу в цьому питанні.

"Ми дійсно захищаємо демократію, ми дійсно захищаємо свободу. Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це дійсно була дуже складна операція. Ми зараз створили зерновий коридор. Росія не має впливу на нього. Ми знищили більшу частину російського флоту, який знаходився в наших водах і поблизу нашого тимчасово окупованого Криму. Це величезний результат", - додав український лідер.

Нагадаємо, 12 грудня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ відбили в окупантів терикон в межах Горлівки. Успіху досягла штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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